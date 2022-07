Studenti con cittadinanza non italiana, 11 mila in meno rispetto al 2020 ma diminuisce anche il totale degli studenti. Tutti i numeri (Di venerdì 29 luglio 2022) Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile, da oggi, l’annuale approfondimento statistico con i dati relativi alle studentesse e agli studenti con cittadinanza non italiana, riferiti all’anno scolastico 2020/2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 luglio 2022) Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile, da oggi, l’annuale approfondimento statistico con i dati relativi alle studentesse e agliconnon, riferiti all’anno scolastico/2021. L'articolo .

