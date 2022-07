Striscione contro Cristiano Ronaldo: la risposta sui social fa il giro del web! (Di venerdì 29 luglio 2022) Il futuro di Cristiano Ronaldo, dopo aver ribadito più volte di voler andare via per giocare la Champions League, è ancora incerto. La stella portoghese vorrebbe lasciare il Manchester United in cerca di una squadra che gli garantirebbe la partecipazione alla massima competizione Europea. Per questo motivo, nelle ultime settimane, il suo nome è stato accostato a diverse squadre, su tutte L’Atletico Madrid, storico club rivale del Real Madrid. L’attaccante portoghese, dal canto suo, non scarterebbe l’idea, anzi vestirebbe volentieri la maglia dei colchoneros Ronaldo, Atlético Madrid, Calciomercato L’idea di vedere Ronaldo con la maglia dell’Atlético Madrid, però, non stuzzica i tifosi del club madrileno. Infatti oggi alcuni sostenitori hanno esposto uno Striscione contro ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) Il futuro di, dopo aver ribadito più volte di voler andare via per giocare la Champions League, è ancora incerto. La stella portoghese vorrebbe lasciare il Manchester United in cerca di una squadra che gli garantirebbe la partecipazione alla massima competizione Europea. Per questo motivo, nelle ultime settimane, il suo nome è stato accostato a diverse squadre, su tutte L’Atletico Madrid, storico club rivale del Real Madrid. L’attaccante portoghese, dal canto suo, non scarterebbe l’idea, anzi vestirebbe volentieri la maglia dei colchoneros, Atlético Madrid, Calciomercato L’idea di vederecon la maglia dell’Atlético Madrid, però, non stuzzica i tifosi del club madrileno. Infatti oggi alcuni sostenitori hanno esposto uno...

Paroladeltifoso : LIVE FOTO-Striscione contro ADL fuori al Maradona - freeworld_4 : Quindi l'#uefa apre un inchiesta sui cori pro Putin durante una partita del Fenerbache contro la Dinamo Kiev.Ok,ma… - mohammedkhader6 : RT @LAROMA24: Tottenham-Roma, altro striscione contro la gara in Israele: 'Tifiamo Intifada' (FOTO) #AsRoma - yojifg : RT @Valeria93113820: @rubio_chef @OfficialASRoma Fortunatamente ci sono anche tifosi intelligenti, anche se non si direbbe visti i commenti… - zazoomblog : Tifosi Roma striscione pro Palestina: Tifiamo intifada contro lamichevole in Israele col Tottenham - #Tifosi… -