Stefano Tacconi, la commovente lettera d’auguri al figlio (Di venerdì 29 luglio 2022) Stefano Tacconi, pubblicata la commovente lettera d’auguri al figlio Andrea in occasione del suo 27mo compleanno In occasione del 27mo compleanno del figlio Andrea, Stefano Tacconi ha scritto una lettera d’auguri poi postata dal figlio sui social. Se da un lato vi leggiamo la commozione per il gesto compiuto in questo momento molto particolare della vita di Tacconi, dall’altro si coglie tutta l’ironia di un uomo che non si ferma di fronte alle avversità, ma continua a lorrare. Ha scritto l’ex portiere: “Con immenso piacere che ti auguro Buon compleanno per i tuoi 27 anni”. Poi aggiunge: “Se cerchi una mano nel bisogno, la trovi alla fine del tuo braccio”. La ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 luglio 2022), pubblicata laalAndrea in occasione del suo 27mo compleanno In occasione del 27mo compleanno delAndrea,ha scritto unapoi postata dalsui social. Se da un lato vi leggiamo la commozione per il gesto compiuto in questo momento molto particolare della vita di, dall’altro si coglie tutta l’ironia di un uomo che non si ferma di fronte alle avversità, ma continua a lorrare. Ha scritto l’ex portiere: “Con immenso piacere che ti auguro Buon compleanno per i tuoi 27 anni”. Poi aggiunge: “Se cerchi una mano nel bisogno, la trovi alla fine del tuo braccio”. La ...

361_magazine : Stefano Tacconi, la commovente lettera d'auguri al figlio - zazoomblog : La dedica di Stefano Tacconi al figlio è commovente: la lettera per il 27° compleanno di Andrea FOTO - #dedica… - CalcioWeb : Stefano #Tacconi commovente: la lettera per il 27° compleanno del figlio | FOTO - Sport_Fair : La dedica di Stefano #Tacconi al figlio è commovente: la lettera per il 27° compleanno | FOTO - Ansa_Piemonte : Lettera d'auguri di Stefano Tacconi al figlio per i 27 anni. Sui social il biglietto dell'ex portiere in riabilitaz… -