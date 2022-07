Stefano de Martino è stato costretto | “Abbiamo smesso di farlo” | la situazione era pesantissima

Leggi su specialmag

(Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo i fortissimi gossip su di loro,Deha dovuto prendere una drastica decisione, che segnerà un prima e un dopoDe(Youtube)Nato come concorrente di ballo ad Amici di Maria de Filippi,Dein pochi anni ha fatto tantissima strada. Dopo la sua partecipazione al talent show, infatti, ha fatto parte del cast di professionisti per diversi anni, accompagnando i concorrenti all’apprendimento delle coreografie e alla crescita personale e professionale. Dopo un periodo, però, ha deciso di cambiare carriera e di buttarsi sulla conduzione, che oggi è la sua strada. Proprio in merito a queste nuove esperienze lavorative,desi è trovato imbrigliato in una grossa nuvola di gossip che l’ha ...