Stati Uniti, nasce il nuovo partito “Forward” (Di venerdì 29 luglio 2022) Un gruppo di ex appartenenti ai Partiti Repubblicano e Democratico hanno dato vita a una nuova formazione politica battezzata "Forward", che si appella alla "maggioranza moderata e di buon senso", come riporta il sito della Cnn. "L'estremismo politico sta lacerando il nostro Paese, e i due partiti principali non sono riusciti a fornire un rimedio a questa crisi: oggi si rivolgono solo agli estremisti, e dunque la maggior parte degli americani non si sente rappresentata" hanno spiegato David Jolly, Christine Todd Whitman e Andrew Yang in un editoriale pubblicato dal Washington Post.Yang, ex candidato alla presidenza, proviene dai ranghi dei Democratici mentre l'ex Repubblicana Whitman ha ricoperto la carica di governatrice del New Jersey e Jolly è un ex deputato della Florida. Forward intende tenere una convenzione nazionale in estate e cercherà di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 luglio 2022) Un gruppo di ex appartenenti ai Partiti Repubblicano e Democratico hanno dato vita a una nuova formazione politica battezzata "", che si appella alla "maggioranza moderata e di buon senso", come riporta il sito della Cnn. "L'estremismo politico sta lacerando il nostro Paese, e i due partiti principali non sono riusciti a fornire un rimedio a questa crisi: oggi si rivolgono solo agli estremisti, e dunque la maggior parte degli americani non si sente rappresentata" hanno spiegato David Jolly, Christine Todd Whitman e Andrew Yang in un editoriale pubblicato dal Washington Post.Yang, ex candidato alla presidenza, proviene dai ranghi dei Democratici mentre l'ex Repubblicana Whitman ha ricoperto la carica di governatrice del New Jersey e Jolly è un ex deputato della Florida.intende tenere una convenzione nazionale in estate e cercherà di ...

