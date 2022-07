Stampa e Palazzo | riflettori accesi sui rapporti Lega-Mosca e sulle ambizioni di Berlusconi

Leggi su agi

(Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Le ombre 'russe' sullascatenano la polemica tra gli schieramenti. Intervista in tv a Silvio, che lancia la strategia per aumentare consensi e vincere le elezioni del 25 settembre. Ecco gli argomenti in primo pianopagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere Della Sera La politica estera infiamma il voto. Meloni: "Noi garanti del sostegno a Kiev". Il caso dei colloqui tra i russi e la. Conte apre al dialogo con il Pd, poi la frenata. Letta aspetta la scelta di Azione ma è convinto che diranno di sì. Ora la scelta dei candidati è un rebus per il centrodestra. Intervista a Carfagna: "Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi". La ministra dopo l'addio a Forza Italia: non potevo restare, avrei barattato la mia coscienza e le mie idee con una ...