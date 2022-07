Stampa e Palazzo: riflettori accesi sui rapporti Lega-Mosca e sulle ambizioni di Berlusconi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Le ombre 'russe' sulla Lega scatenano la polemica tra gli schieramenti. Intervista in tv a Silvio Berlusconi, che lancia la strategia per aumentare consensi e vincere le elezioni del 25 settembre. Ecco gli argomenti in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere Della Sera La politica estera infiamma il voto. Meloni: "Noi garanti del sostegno a Kiev". Il caso dei colloqui tra i russi e la Lega. Conte apre al dialogo con il Pd, poi la frenata. Letta aspetta la scelta di Azione ma è convinto che diranno di sì. Ora la scelta dei candidati è un rebus per il centrodestra. Intervista a Carfagna: "Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi". La ministra dopo l'addio a Forza Italia: non potevo restare, avrei barattato la mia coscienza e le mie idee con una ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Le ombre 'russe' sullascatenano la polemica tra gli schieramenti. Intervista in tv a Silvio, che lancia la strategia per aumentare consensi e vincere le elezioni del 25 settembre. Ecco gli argomenti in primo pianopagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere Della Sera La politica estera infiamma il voto. Meloni: "Noi garanti del sostegno a Kiev". Il caso dei colloqui tra i russi e la. Conte apre al dialogo con il Pd, poi la frenata. Letta aspetta la scelta di Azione ma è convinto che diranno di sì. Ora la scelta dei candidati è un rebus per il centrodestra. Intervista a Carfagna: "Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi". La ministra dopo l'addio a Forza Italia: non potevo restare, avrei barattato la mia coscienza e le mie idee con una ...

