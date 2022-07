Spezia Ampadu, domani incontro con il Chelsea: le ultime (Di venerdì 29 luglio 2022) Lo Spezia è alla ricerca di un rinforzo nel reparto difensivio, domani è previsto un incontro con il Chelsea per Ampadu Lo Spezia è alla ricerca di un rinforzo nel reparto difensvio, domani è previsto un incontro con il Chelsea per Ampadu. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’ex Venezia sarebbe una pedina fondamentale per la formazione di Gotti. Può giocare si in mezzo alla difesa e anche da mediano all’occorrenza. I liguri preparano l’assalto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Loè alla ricerca di un rinforzo nel reparto difensivio,è previsto uncon ilperLoè alla ricerca di un rinforzo nel reparto difensvio,è previsto uncon ilper. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’ex Venezia sarebbe una pedina fondamentale per la formazione di Gotti. Può giocare si in mezzo alla difesa e anche da mediano all’occorrenza. I liguri preparano l’assalto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

