Spesa alimentare da incubo | ecco quanto spenderanno le famiglie italiane Tutti i rincari

IlPrimatoN : La classifica dei rincari è guidata dalla verdura, ma anche gli altri prodotti alimentari... - Kick57624616 : RT @Damianodanny1: CETRIOLONE CARRELLO FAMIGLIE ITALIANE NEL 2022 SPENDERANNO 350 EURO IN PIÙ, X SPESA ALIMENTARE COLPA RINCARI RIGUA… - Loredanataberl1 : RT @Damianodanny1: CETRIOLONE CARRELLO FAMIGLIE ITALIANE NEL 2022 SPENDERANNO 350 EURO IN PIÙ, X SPESA ALIMENTARE COLPA RINCARI RIGUA… - Brigante1959 : RT @Damianodanny1: CETRIOLONE CARRELLO FAMIGLIE ITALIANE NEL 2022 SPENDERANNO 350 EURO IN PIÙ, X SPESA ALIMENTARE COLPA RINCARI RIGUA… - Damianodanny1 : CETRIOLONE CARRELLO FAMIGLIE ITALIANE NEL 2022 SPENDERANNO 350 EURO IN PIÙ, X SPESA ALIMENTARE COLPA RINCARI… -

Il Manifesto

... pasta e riso, con un aggravio di 1,65 miliardi, e carne e salumi, per i quali si stima una... In fila per il cibo Secondo Confagricoltori, si è inoltre ampliata l'area dell'indigenza. ...Cambiano, al rialzo, le stime sul caro prezzi che ha colpito le famiglie italiane. Nel 2022 pagheremo quasi 9 miliardi di euro in più soltanto per la, con l'inflazione galoppante che colpisce soprattutto le categorie più deboli. A lanciare l'allarme è Coldiretti , sulla base degli ultimi dati Istat sui consumi degli italiani e sull'... La siccità e l'inflazione aumentano la spesa alimentare di 9 miliardi di euro Coldiretti prospetta un quadro fosco per quanto riguarda i consumi: a causa dell'inflazione e dei rincari il carrello della spesa costerà 350 euro in più alle famiglie.L’aumento dei prezzi causato dalla guerra tra Russia e Ucraina ha un costo preciso per le famiglie italiane: quasi 9 miliardi di euro solo per la spesa alimentare, a causa dell’effetto dell’inflazione ...