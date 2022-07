Speranza: “Investiamo 235 milioni per diagnostica in studi medici” (Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA – “Grazie al decreto che ho appena firmato sarà più facile accedere a un’ecografia o a un elettrocardiogramma attraverso il proprio medico di famiglia. Investiamo 235 milioni di euro per dotare studi, ambulatori e case di comunità di dispositivi diagnostici di primo livello. È un altro passo avanti per costruire una sanità più vicina alle persone”. E’ quanto rende noto, con un post sulla sua pagina Facebook, il ministro della Salute Roberto Speranza (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA – “Grazie al decreto che ho appena firmato sarà più facile accedere a un’ecografia o a un elettrocardiogramma attraverso il proprio medico di famiglia.235di euro per dotare, ambulatori e case di comunità di dispositivi diagnostici di primo livello. È un altro passo avanti per costruire una sanità più vicina alle persone”. E’ quanto rende noto, con un post sulla sua pagina Facebook, il ministro della Salute Roberto(foto). L'articolo L'Opinionista.

