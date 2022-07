Sondaggi politici | Pd 22 | 8% vicino a Fdi 23 | 3% Crolla chi ha fatto cadere Draghi Coalizioni | centrodestra avanti

(Di venerdì 29 luglio 2022)ed elezioni politiche 2022: i partiti - Fratelli d?Italia e Partito Democratico sono i partiti con maggiore consenso, in questo momento secondo uno di Youtrend e...

repubblica : Sondaggi politici, la prima supermedia: perdono i partiti 'colpevoli' della crisi. Tutti i numeri di liste e coaliz… - eziomauro : Sondaggi politici: Lega, Forza Italia e M5s, i 'colpevoli' della crisi, perdono - la Repubblica - AnnaAnn31099771 : RT @LucianoLibero: Evidentemente il M5S nei sondaggi ha molto più di quello che vorrebbero fare credere.Non si spiegherebbe sennò il fatto… - msn_italia : Sondaggi politici, Pd (22,8%) vicino a Fdi (23,3%). Crolla chi ha fatto cadere Draghi. Coalizioni, centrodestra ava… - kartizer : RT @LucianoLibero: Evidentemente il M5S nei sondaggi ha molto più di quello che vorrebbero fare credere.Non si spiegherebbe sennò il fatto… -

Anna Maria Greco per 'il Giornale' alessandra ghisleri Alessandra Ghisleri, regina deie direttrice di Euromedia Reserch, di consigli aine ha da dare tanti, ma uno prima di tutti: parlate dei problemi del Paese e non di lotte di potere.... Pd di Letta cerca il miracolo Ia Parma stroncano il Movimento 5 Stelle (2%): da città simbolo diventa la prima degrillinizzata Supermedia, centrodestra al 46,6% e ...Un rapido sondaggio nella chat WhatsApp delle amiche di mia moglie lo conferma: «Appassionati, facilmente eccitabili e molto colti. Ma meglio non seguire le loro scenate politiche e ammirarne il gusto ...I partiti di Meloni e Letta crescono ciascuno di 1 punto rispetto a due settimane fa, mentre calano quelli di Salvini, Conte e Berlusconi ...