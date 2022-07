eziomauro : Sondaggi politici: Lega, Forza Italia e M5s, i 'colpevoli' della crisi, perdono - la Repubblica - DonneinQ : RT @LucianoLibero: Evidentemente il M5S nei sondaggi ha molto più di quello che vorrebbero fare credere.Non si spiegherebbe sennò il fatto… - ilmessaggeroit : Sondaggi politici, FdI-Lega-Fi al 46,2%: centrosinistra in netto svantaggio. Pareggio lontano senza il campo largo - LuciaLaVita1 : RT @LucianoLibero: Evidentemente il M5S nei sondaggi ha molto più di quello che vorrebbero fare credere.Non si spiegherebbe sennò il fatto… - lella80237396 : RT @LucianoLibero: Evidentemente il M5S nei sondaggi ha molto più di quello che vorrebbero fare credere.Non si spiegherebbe sennò il fatto… -

...con un nuovo 'Russiagate' denunciato dalla Stampa sui presunti contatti tra leghisti e... A meno di due mesi dalle elezioni, e con ifavorevoli che le hanno consentito di trattare da ...Anna Maria Greco per 'il Giornale' alessandra ghisleri Alessandra Ghisleri, regina deie direttrice di Euromedia Reserch, di consigli aine ha da dare tanti, ma uno prima di tutti: parlate dei problemi del Paese e non di lotte di potere.Seconda giornata di incontri tra alleati: trovata la quadra sui seggi: 98 a Fdi e centristi, 70 alla Lega, 42 a Fi e Udc ...La lunga corsa verso il voto non sembra essere iniziata con il piede giusto. Non c'è accordo sui confini della coalizione "spostata al centro" che il Pd sta faticosamente cercando di mettere in piedi, ...