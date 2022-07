Softball | Italia-Spagna in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Europei élite femminili 2022

(Di venerdì 29 luglio 2022) L’e le indicazioni per vedere, partita valevole per il girone X deglidi. Ultima partita del Round Robin finale per le ragazze del ct Federico Pizzolini, che dopo la sconfitta di misura (2-3) contro l’Olanda, hanno dovuto dire addio alla possibilità di giocarsi l’oro. A contendersi la medaglia più pregiata, infatti, sarà proprio Olanda e Gran Bretagna. Ma per le azzurre non è certo arrivato il momento di mollare, perché c’è comunque da inseguire il bronzo, e per questo contro le iberiche la vittoria è obbligatoria. L’appuntamento è per le ore 18:00 di venerdì 29 luglio a Sant Boi de Llobregat, Barcellona. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e ...

L', ormai destinata alla finale per il 3° e 4° posto, sfiderà domani la Spagna alle 18:00, anche se ciò conterà relativamente, e poi ritornerà in campo sabato 30 alle 15:00 per rimanere sul ...