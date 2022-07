Softball | Europei élite 2022 | Italia sconfitta dall’Olanda | sfuma la finale

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 luglio 2022) Costa caro all’lacontro l’Olanda negliElitedi, in programma in Spagna. Le azzurre di Federico Pizzolini, campionesse in carica, sono state battute per 3-2 ed hanno visto svanire il sogno. L’dovrà dunque accontentarsi dellaper il 3° e 4° posto e proverà a limitare i danni, cercando quantomeno di conquistare il podio. Ora la sfida alla Spagna e poi sabato 30 luglio la sfida per il bronzo. Era dal 2009 che la Nazionalena non mancava l’accesso allaper l’oro. SportFace.