Softball, Europei 2022: Italia sconfitta dall’Olanda, svaniscono le speranze di finale (Di venerdì 29 luglio 2022) L’Italia dice addio alle sue speranze di finale agli Europei di Softball 2022. Le azzurre di Federico Pizzolini escono sconfitte dal big match contro l’Olanda, che si assicura in modo automatico l’ultimo atto contro quella Gran Bretagna che aveva sconfitto sia Italia che orange. 2-3 il punteggio finale che determina la fine del regno Italiano sull’Europa che durava dal 2019. Dopo un primo inning in cui c’è solo il singolo di Vonk che non porta a niente, nel secondo l’Italia si porta in vantaggio grazie al fuoricampo profondo a destra di Elisa Cecchetti. Immediata la reazione olandese, nella parte bassa della stessa ripresa: singolo di Wissink e Oosting firma l’1-1, poi Jansen va a segno su bunt di sacrificio di Charles ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) L’dice addio alle suediaglidi. Le azzurre di Federico Pizzolini escono sconfitte dal big match contro l’Olanda, che si assicura in modo automatico l’ultimo atto contro quella Gran Bretagna che aveva sconfitto siache orange. 2-3 il punteggioche determina la fine del regnono sull’Europa che durava dal 2019. Dopo un primo inning in cui c’è solo il singolo di Vonk che non porta a niente, nel secondo l’si porta in vantaggio grazie al fuoricampo profondo a destra di Elisa Cecchetti. Immediata la reazione olandese, nella parte bassa della stessa ripresa: singolo di Wissink e Oosting firma l’1-1, poi Jansen va a segno su bunt di sacrificio di Charles ...

OA_Sport : Italia sconfitta dall'Olanda agli Europei di softball, non ripeterà il doppio successo continentale di 2019 e 2021 - zazoomblog : Softball Europei élite femminili 2022: Italia schiaccia Repubblica Ceca 13-1 - #Softball #Europei #élite… - sportface2016 : #Softball, #Europei élite femminili 2022: l'#Italia schiaccia la #RepubblicaCeca per 13-1 - zazoomblog : Softball Italia-Repubblica Ceca in tv oggi: canale orario e diretta streaming Europei élite femminili 2022 -… - zazoomblog : Softball Italia-Olanda in tv oggi: canale orario e diretta streaming Europei élite femminili 2022 - #Softball… -