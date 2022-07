Softball, Europei 2022: Gran Bretagna ancora imbattuta, cade l’Italia contro l’Olanda (Di venerdì 29 luglio 2022) Entra nella fase più calda il Campionato Europeo 2022 di Softball, giunto in serata al round robin finale, la cui prima tornata di incontri ha regalato tante certezze e come sempre Grandi emozioni e colpi di scena, come quelli che hanno coinvolto le azzurre, sconfitte purtroppo al fotofinish per 2-3 contro un’Olanda molto competitiva. Sul velluto invece la Gran Bretagna che ha regolato senza patemi le padrone di casa della Spagna con il rotondissimo risultato di 10-10. Partita praticamente opposta alla disputa tra Irlanda e Grecia, terminata con la vittoria di misura delle elleniche per 5-6. Prestazione positiva poi per la Croazia, abile ad arginare l’Austria per 3-0, straripante infine l’Ucraina, capace di rifilare ben 14 punti a 4 alla Danimarca. La giornata si è poi aperta con le ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Entra nella fase più calda il Campionato Europeodi, giunto in serata al round robin finale, la cui prima tornata di incontri ha regalato tante certezze e come sempredi emozioni e colpi di scena, come quelli che hanno coinvolto le azzurre, sconfitte purtroppo al fotofinish per 2-3un’Olanda molto competitiva. Sul velluto invece lache ha regolato senza patemi le padrone di casa della Spagna con il rotondissimo risultato di 10-10. Partita praticamente opposta alla disputa tra Irlanda e Grecia, terminata con la vittoria di misura delle elleniche per 5-6. Prestazione positiva poi per la Croazia, abile ad arginare l’Austria per 3-0, straripante infine l’Ucraina, capace di rifilare ben 14 punti a 4 alla Danimarca. La giornata si è poi aperta con le ...

