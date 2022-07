Snav | promozione estiva | il viaggio di ritorno da Croazia | isole Eolie e Pontine a 1 euro

(Di venerdì 29 luglio 2022) L’estateriserva ancora sorprese. “Per festeggiare i risultati di una stagione che viaggia con il vento in poppa – si legge in una nota aziendale -, la Compagnia lancia unaspeciale valida dall’1 al 10 agosto”. Per tutti coloro che acquisteranno un biglietto di andata eper le lineedirette in, alleo allecon partenza con data a scelta e rientro in settembre, il costo del ticket deldisarà di 1a persona (escluso supplementi e diritti, posti a disponibilità limitata e su date selezionate). “I nostri servizi sia a luglio che per l’imminente mese di agosto registrano livelli di riempimento superiori al ...

SorrentoPress

... la Compagnia lancia unaspeciale valida dall'1 al 10 agosto'. Per tutti coloro che acquisteranno un biglietto di andata e ritorno per le lineedirette in Croazia, alle isole Eolie o ...... nata dalla Ustica Lines, fondata nel 1993, dopo essersi occupato anche della. Cominciando con ... ladella Squadra di calcio in Serie B, l'essere arrivato a sfiorare lain ... Promozione Snav per le vacanze, biglietti ad 1 euro L’estate Snav non finisce mai e riserva ancora sorprese. Per festeggiare i risultati di una stagione che viaggia con il vento in poppa, la compagnia lancia una promozione speciale valida dall’1 al 10 ...