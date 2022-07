Sky Sport Motori Weekend | F1 Ungheria, SuperBike, IndyCar, Formula E, 24 Ore di Spa (Di venerdì 29 luglio 2022) Altro fine settimana all'insegna dei Motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 28 a domenica 31 luglio, in Formula 1 si corre il Gran Premio di Ungheria, in diretta esclusiva su Sky e in streaming NOW, con la gara in onda domenica alle 15 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno... Leggi su digital-news (Di venerdì 29 luglio 2022) Altro fine settimana all'insegna deisu Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 28 a domenica 31 luglio, in1 si corre il Gran Premio di, in diretta esclusiva su Sky e in streaming NOW, con la gara in onda domenica alle 15 live su SkyF1, SkyUno...

Non solo Bologna e Sassuolo su Lucca: c'è una big dall'estero Lorenzo Lucca potrebbe diventare il primo calciatore italiano a indossare la maglia di una delle squadre più gloriose d'Europa: parliamo dell'Ajax. Lo riferisce Sky Sport. I lancieri hanno fiutato l'affare e hanno rilanciato dopo l'offerta del Bologna per l'attaccante del Pisa con la stessa formula prestito con diritto di riscatto ma a una cifra ...

Palermo, la scelta dell'allenatore sarà lunga: nessun accordo già trovato Dopo lo scossone nelle ultime ore, con l'addio a sorpresa di Silvio Baldini e del direttore sportivo Renzo Castagnini, il Palermo deve rimettersi al lavoro per programmare la prossima stagione.

Milan, De Ketelaere non si allena su decisione del Bruges: traguardo più vicino Il trequartista belga ha provato a fare un assist per la chiusura dell'operazione rinunciando a una parte di soldi pur di far avvicinare i due club e definire il suo trasferimento a Milano.