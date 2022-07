Sirene spagnoli per Belotti | lo vuole Gattuso

(Di venerdì 29 luglio 2022) Andreapotrebbe accasarsi in Spagna: sull’ex capitano del Torino c’è l’interesse del Valencia di GennaroAndreapotrebbe ricominciare dalla Spagna, dopo aver deciso di non rinnovare con il Torino. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, il Gallo piace al Valencia di. Glioffrono un contratto fino al 2025, con opzione per il 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24.

