Simona Ventura sposerà Giovanni Terzi: 'Nozze nel 2023, sono anni che rimandiamo per la pandemia' (Di venerdì 29 luglio 2022) Simona Ventura ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi insieme al suo compagno, Giovanni Terzi : i due hanno rivelato qualcosa di più sulla loro relazione. Photo Credits: Kikapress Music: '... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022)ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi insieme al suo compagno,: i due hanno rivelato qualcosa di più sulla loro relazione. Photo Credits: Kikapress Music: '...

palermomaniait : Simona Ventura in vacanza in Sardegna: bomba sexy in bikini - - comunerimini : #Rimini si appresta a un fine settimana variegato e ricco di appuntamenti: dagli incontri della Terrazza della Dolc… - LucianoVerre : >>> FICCANASO <<< SIMONA VENTURA che bello, è vero che finalmente si sposa con Giovanni Terzi, lui 58 lei 57, ins… - miryisGolden : No Harry, fai come diceva Simona Ventura.. 'TE NE VAI IN SPAGNA' e rimani la. - zazoomblog : Simona Ventura continua la vacanza in Sardegna: fisico da urlo a 57 anni - #Simona #Ventura #continua #vacanza -