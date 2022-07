Si apre il tema dell’installazione di 100 telecamere a riconoscimento facciale alla stazione centrale di Milano (Di venerdì 29 luglio 2022) riconoscimento facciale a Milano, un capitolo che si è aperto negli ultimi giorni, dopo le scene – riprese da un cellulare e pubblicate sui social network – della feroce aggressione, in pieno giorno, ai danni di un ragazzo (preso a calci in faccia) e dopo l’intervento – con relative polemiche – di Chiara Ferragni sull’argomento. Intervento che, come dicevamo, è diventato immediatamente centrale nel dibattito politico cittadino e che ha offerto il fianco a Lega e a Fratelli d’Italia per questa proposta. Con uno scostamento di bilancio, nella giornata di ieri, il comune ha stanziato i fondi per l’acquisto di 100 telecamere a riconoscimento facciale da installare proprio nei pressi della stazione centrale di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 29 luglio 2022), un capitolo che si è aperto negli ultimi giorni, dopo le scene – riprese da un cellulare e pubblicate sui social network – della feroce aggressione, in pieno giorno, ai danni di un ragazzo (preso a calci in faccia) e dopo l’intervento – con relative polemiche – di Chiara Ferragni sull’argomento. Intervento che, come dicevamo, è diventato immediatamentenel dibattito politico cittadino e che ha offerto il fianco a Lega e a Fratelli d’Italia per questa proposta. Con uno scostamento di bilancio, nella giornata di ieri, il comune ha stanziato i fondi per l’acquisto di 100da instre proprio nei pressi delladi ...

ItsmeSara114 : Anche verso i tuoi di figli (che sia mai saranno gay). Lo sai che tu donna stai cancellando anni e anni di parole e… - Giusepp55243096 : @DocRiserva @mirkonicolino @_Morik92_ A me quello che non piace è questa ironia superflua su un tema molto delicato… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Calenda apre ma non molla: 'Intese sui collegi o avanti da soli'. E sul tema della premiership: 'O è Mario Draghi o mi ca… - Francesco_Rizz_ : RT @Agenzia_Ansa: Calenda apre ma non molla: 'Intese sui collegi o avanti da soli'. E sul tema della premiership: 'O è Mario Draghi o mi ca… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Calenda apre ma non molla: 'Intese sui collegi o avanti da soli'. E sul tema della premiership: 'O è… -