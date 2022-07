Shakira | dopo la separazione nuovi guai | accusata di frode | la procura chiede oltre otto anni di carcere

SPYit_official : Shakira è distrutta: dopo la rottura con il marito a causa dei numerosi tradimenti del calciatore ora rischia il ca… - LadyDisaster87 : Alla fine, quello che possiamo dedurre dalla separazione tra TOTTI E CONSORTE, è che non importa se sei BELEN, SHAK… - redazionerumors : Il difensore del Barcellona è stato nuovamente attaccato dopo il tradimento verso l'ex compagna. Guarda il video!… - redazionerumors : Il difensore del Barcellona è stato nuovamente attaccato dopo il tradimento verso l'ex compagna. Guarda il video!… - Alessiojean93 : 'dicci il tuo vero primo ricordo' - Continuo a chiedermi,ma ste domande sono dei bot? Comunque uhm..da piccolo se… -

I guai pernon sembrano finire mai.la turbolenta separazione dall'ex compagno, Gerard Piqué , la cantante colombiana adesso rischia il carcere . L'ufficio del procuratore di Barcellona ha infatti ...La star colombiana rifiuta qualsiasi accordo e si dice pronta ad andare in giudiziola turbolenta separazione da Piquè nuovi guai all'orizzonte per. L'ufficio del procuratore di Barcellona ha infatti chiesto oltre otto anni di carcere e quasi 24 milioni di euro di ...I guai per Shakira non sembrano finire mai. Dopo la turbolenta separazione dall'ex compagno, Gerard Piqué, la cantante colombiana adesso rischia il carcere. L'ufficio ...Shakira, che si dichiara innocente, ha denunciato una "totale violazione dei suoi diritti" e i "metodi abusivi" dell'accusa, ma è "fiduciosa nel fatto che la giustizia le darà ragione". Stando alle pe ...