Serina accoglie 7 rifugiati afghani | “Facciamoli sentire a casa”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 luglio 2022). “Quando una bambina ti tende la mano e ti chiede di sederti vicino a lei è bellissimo. Significa che riesci a trasmettergli fiducia in un momento in cui sono stravolti. Non è scontato fidarsi in momenti come questi”. Il momento è l’arrivo adall’Iran, tappa intermedia di un viaggio che è iniziato mesi fa instan, terra d’origine da cui scappare perché tormentata dalla dittatura talebana. È la storia di una delle due famiglie afghane accolte dal circolo Alben di Arci a, grazie al progetto dei corridoi umanitari Circoli Rifugio (Nessuno in strada). Sette persone in totale, tutti giovanissimi. La prima delle due famiglie è arrivata amercoledì dal Pakistan – mamma, papà e bambino al seguito – su un totale di 250 persone accolte su tutto il territorio nazionale. Giovedì ...