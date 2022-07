Serie A, mercato: una stella della Nba per l'Olimpia Milano (Di venerdì 29 luglio 2022) Un altro colpo di mercato per i campioni d'Italia. L'Olimpia Milano si assicura Kevin Pangos, campione del mondo nel 2019 in Cina con la Nazionale canadese, per i prossimi due anni. Nato a Holland Landing, in Ontario, Canada, il 2... Leggi su europa.today (Di venerdì 29 luglio 2022) Un altro colpo diper i campioni d'Italia. L'si assicura Kevin Pangos, campione del mondo nel 2019 in Cina con la Nazionale canadese, per i prossimi due anni. Nato a Holland Landing, in Ontario, Canada, il 2...

sportface2016 : #Milan, avvio shock in amichevole e tris ungherese: i tifosi non ci stanno, 'Svegliatevi sul mercato, ma con chi st… - serieB123 : SerieB Bari, De Laurentiis sulla multiproprietà e il mercato: il punto - infoitsport : Alexis Sanchez, il terzo giocatore più pagato in Serie A blocca il mercato dell'Inter - sportli26181512 : #Calciomercato Serie C, #Cesena: #Pittarello passa alla #Feralpisalò: L'attaccante classe '96 approda ai Leoni del… - zanin_tommaso : @Matteo71021942 1) il mercato non è ancora finito quindi possono arrivare comunque 2) abbiamo la squadra più giova… -