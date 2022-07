Serie A, le ufficialità di oggi: Maldini lascia il Milan! Grande cessione per il Bologna, due uscite dalla Fiorentina (Di venerdì 29 luglio 2022) Si avvicina l'inizio del campionato ma il mercato non si ferma in Serie A. Dopo una trattativa lunghissima, il Milan ha trovato l'accordo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Si avvicina l'inizio del campionato ma il mercato non si ferma inA. Dopo una trattativa lunghissima, il Milan ha trovato l'accordo...

