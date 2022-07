Serie A, le amichevoli: oggi sfide di lusso per Atalanta e Udinese, in campo pure Bologna e Lecce | Serie A (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-29 11:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte e Calciomercato.com vi offre nel dettaglio il programma e il riepilogo di tutte le amichevoli delle 20 squadre di Serie A. Atalanta10 luglio – Atalanta-Rappresentativa Valseriana 15-0 (3 Miranchuk, 3 Boga, 2 Malinovskyi, Palomino, Cissé, Muriel, Zapata, Hateboer, Koopmeiners)13 luglio – Atalanta-Rappresentativa Valli Bergamasche 10-0 (Ederson, 2 Muriel, Zapata, 2 Boga, 2 Malinovskyi, Cissé, Pasalic)16 luglio – Atalanta-Gambarogno Contone 12-1 (3 Pasalic, Malinovskyi, Djimsiti, Boga, 3 Muriel, Okoli, 2 Koopmeiners) 20 luglio Atalanta-Atalanta B 5-4 (Muriel, 2 Pasalic, Hateboer, Mahele, 3 Zapata, Koopmeiners) 23 ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-29 11:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte e Calciomercato.com vi offre nel dettaglio il programma e il riepilogo di tutte ledelle 20 squadre diA.10 luglio –-Rappresentativa Valseriana 15-0 (3 Miranchuk, 3 Boga, 2 Malinovskyi, Palomino, Cissé, Muriel, Zapata, Hateboer, Koopmeiners)13 luglio –-Rappresentativa Valli Bergamasche 10-0 (Ederson, 2 Muriel, Zapata, 2 Boga, 2 Malinovskyi, Cissé, Pasalic)16 luglio –-Gambarogno Contone 12-1 (3 Pasalic, Malinovskyi, Djimsiti, Boga, 3 Muriel, Okoli, 2 Koopmeiners) 20 luglioB 5-4 (Muriel, 2 Pasalic, Hateboer, Mahele, 3 Zapata, Koopmeiners) 23 ...

