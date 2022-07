Sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate: pioggia di arresti. Il volto oscuro della trap (Di venerdì 29 luglio 2022) Dalle prime ore della mattinata odierna, nelle province di Bergamo, Como e Lecco, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano a carico di 9 persone, responsabili, a vario titolo, di Sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate. Le indagini, svolte dalla Compagnia Carabinieri Milano Duomo e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano hanno inteso far luce sui contrasti emersi da ormai diversi mesi tra due bande giovanili, costituitesi intorno alle figure dei noti trapper Simba La Rue e Baby Touché. Le baby gang sono governate da regole di fedeltà reciproca e di omertà e si sono rese protagoniste di reiterati episodi di violenza ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Dalle prime oremattinata odierna, nelle province di Bergamo, Como e Lecco, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano a carico di 9 persone, responsabili, a vario titolo, didi. Le indagini, svolte dalla Compagnia Carabinieri Milano Duomo e coordinate dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale di Milano hanno inteso far luce sui contrasti emersi da ormai diversi mesi tra due bande giovanili, costituitesi intorno alle figure dei notiper Simba La Rue e Baby Touché. Le baby gang sono governate da regole di fedeltà reciproca e di omertà e si sono rese protagoniste di reiterati episodi di violenza ...

