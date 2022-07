Sequestri | rapine | esche | così le gang di Simba La Rue e Baby Touché si facevano “giustizia privata” in una “spirale” di violenza

(Di venerdì 29 luglio 2022) Laper affermarsi sui rivali, dimostrando di essere più forti facendosi “”. Unainarrestabile, culminata in quello che gli inquirenti hanno inquadrato come un vero e proprio sequestro. Avevano creato una “war zone” tra Milano e Padova, i componenti delledi due trapper,La Rue e. Una “continua sfida ad alzare sempre la posta in gioco, le continue ed improvvise ritorsioni, imprevedibili e ‘spettacolari”, la descrive il gip di Milano Guido Salvini che ha disposto 9 arresti tra cui quello diLa Rue con accuse che vanno dalla rapina al sequestro proprio di, avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 giugno, filmato e mandato online in ogni ...

Nove trapper sono finiti in manette per gravi fatti di violenza in un contesto di rivalità tra gruppi di musicisti. Gli arresti sono stati eseguiti in varie città della Lombardia: Bergamo, Como e ...Negli ultimi mesi, in una pericolosissima escalation di violenza, i due gruppi si sono affrontati tra le strade di Milano e delle zone limitrofe tra aggressioni eche venivano ...Arrestati trapper a Milano, quando Baby Touché si giustificava sui social: 'Faccio musica, non la guerra'. La faida tra rapper, così Baby Touché è stato sequestrato e picchiato. L'episodio più signifi ...Era stato, poi, liberato a Calolziocorte, nel Lecchese. Simba, poi, a metà giugno era stato vittima di un agguato e fu ferito a coltellate a Treviolo, in provincia di Bergamo. Un episodio, rivendicato ...