Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 luglio 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 29 luglio 2022. Leggi su comingsoon (Di venerdì 29 luglio 2022) Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e ledelle Soap Rai - Seie Unal- per leche vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di29

dumurin : @nicolasavoia @MEDIATURKEYSOAP @AleStonata Certo che se continuano a cambiare orario a Sei Sorelle come possono pretendere che sia stabile? - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 28 luglio 2022. Don Matteo 13.8%, Scappo a Casa 10.9%. Zona Bianca 6.9%. Cresce l’Opera (5%).… - Dan81243778 : @Nicola6140 Guarda c'è proprio un buco nero tra sei sorelle e terra amara. La trama è molto diversa e più appassion… - Sabri_Alfa : RT @FiengoGiulia: A tutti quelli che parlano alla cazzo di cane .. Se non capisci come una donna possa sia amare sua sorella nella maniera… - Nicola6140 : Considerazione personale, Terra Amara su canale 5 è davvero molto bella e merita i risultati che sta ottenendo, il… -