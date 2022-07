Sei sorelle agosto 2022, trame e anticipazioni (Di venerdì 29 luglio 2022) della soap spagnola in onda su Rai 1 dal 30 maggio 2022 alle 15:55. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 29 luglio 2022) della soap spagnola in onda su Rai 1 dal 30 maggioalle 15:55. Tvserial.it.

queen_adnknesh : RT @FiengoGiulia: A tutti quelli che parlano alla cazzo di cane .. Se non capisci come una donna possa sia amare sua sorella nella maniera… - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - dumurin : @nicolasavoia @MEDIATURKEYSOAP @AleStonata Certo che se continuano a cambiare orario a Sei Sorelle come possono pretendere che sia stabile? - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 28 luglio 2022. Don Matteo 13.8%, Scappo a Casa 10.9%. Zona Bianca 6.9%. Cresce l’Opera (5%).… - Dan81243778 : @Nicola6140 Guarda c'è proprio un buco nero tra sei sorelle e terra amara. La trama è molto diversa e più appassion… -