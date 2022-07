Segue giovane donna nel bagno, straniero arrestato a Ischia (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Ha seguito una donna al bagno di un locale pubblico ma poi quando lei ha iniziato a urlare si è allontanato; grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e alle descrizioni fornite dalla vittima, è stato identificato l’uomo e rintracciato poco dopo. Si tratta di un 35enne straniero che è stato arrestato per tentata violenza sessuale aggravata. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri in un bar di Ischia. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, la figlia era stata seguita da un uomo fino al bagno del locale dove aveva tentato di molestarla ma la ragazza aveva opposto resistenza ed era riuscita a mettere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ha seguito unaaldi un locale pubblico ma poi quando lei ha iniziato a urlare si è allontanato; grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e alle descrizioni fornite dalla vittima, è stato identificato l’uomo e rintracciato poco dopo. Si tratta di un 35enneche è statoper tentata violenza sessuale aggravata. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri in un bar di. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da unala quale ha raccontato che, poco prima, la figlia era stata seguita da un uomo fino aldel locale dove aveva tentato di molestarla ma la ragazza aveva opposto resistenza ed era riuscita a mettere ...

