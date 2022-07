Scuola – Pubblicati i dati sugli studenti con cittadinanza non italiana. Aumentano i nati in Italia (66,7%) (Di venerdì 29 luglio 2022) Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile, da oggi, l’annuale approfondimento statistico con i dati relativi alle studentesse e agli studenti con cittadinanza non Italiana, riferiti all’anno scolastico 2020/2021. Per la prima volta dal 1983/1984, primo anno scolastico nel quale sono stati raccolti dati statistici attendibili, nel 2020/2021 si registra una flessione della presenza di studenti con cittadinanza non Italiana nelle nostre scuole: sono 865.388, 11.000 in meno rispetto all’anno precedente (-1,3%). Nonostante la flessione, resta inalterata la percentuale di studenti con cittadinanza non Italiana sul totale degli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile, da oggi, l’annuale approfondimento statistico con irelativi alle studentesse e agliconnon, riferiti all’anno scolastico 2020/2021. Per la prima volta dal 1983/1984, primo anno scolastico nel quale sono stati raccoltistatistici attendibili, nel 2020/2021 si registra una flessione della presenza diconnonnelle nostre scuole: sono 865.388, 11.000 in meno rispetto all’anno precedente (-1,3%). Nonostante la flessione, resta inalterata la percentuale diconnonsul totale degli ...

