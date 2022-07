Scuola, in arrivo più di 100mila nuove assunzioni: la ripartizione (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, oltre 100mila persone: 422 unità di insegnanti di religione cattolica, 60 unità di personale educativo, 10.116 unità di personale A.T.A., 94.130 unità di personale docente e 361 unità di dirigenti scolastici. La misura è stata proposta dal Ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, dal Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e dal Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, Il numero dei posti a disposizione è assegnato per il 50 per cento alle graduatorie dei concorsi attualmente vigenti e per l’altro 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. Si tratta di insegnanti per la Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Molti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, oltrepersone: 422 unità di insegnanti di religione cattolica, 60 unità di personale educativo, 10.116 unità di personale A.T.A., 94.130 unità di personale docente e 361 unità di dirigenti scolastici. La misura è stata proposta dal Ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, dal Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e dal Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, Il numero dei posti a disposizione è assegnato per il 50 per cento alle graduatorie dei concorsi attualmente vigenti e per l’altro 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. Si tratta di insegnanti per ladell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Molti ...

