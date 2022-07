Scontro tra potenze in Africa. Cosa cercano Russia, Francia, Usa e Cina (Di venerdì 29 luglio 2022) Il presidente francese, Emmanuel Macron, durante il suo recente viaggio Africano ha fatto ruotare parte della narrazione trasmessa ai suoi interlocutori contro il comportamento russo nel continente – per sottolineare come quello francese sia più affidabile. Macron è passato per Guinea-Bissau, Benin e Camerun, ma in quegli stessi giorni in Africa c’era anche il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ha viaggiato per conto del Cremlino tra Egitto, Etiopia, Uganda e Repubblica del Congo. Lavrov ha fatto da contraltare al francese, e mentre si trovava nel continente Africano non ha perso l’occasione di sottolineare come l’Occidente (in generale, non la Francia nello specifico) sia un partner inaffidabile rispetto alla Russia. Questo lavoro di accreditarsi come riferimento (quasi esclusivo) è parte ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Il presidente francese, Emmanuel Macron, durante il suo recente viaggiono ha fatto ruotare parte della narrazione trasmessa ai suoi interlocutori contro il comportamento russo nel continente – per sottolineare come quello francese sia più affidabile. Macron è passato per Guinea-Bissau, Benin e Camerun, ma in quegli stessi giorni inc’era anche il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ha viaggiato per conto del Cremlino tra Egitto, Etiopia, Uganda e Repubblica del Congo. Lavrov ha fatto da contraltare al francese, e mentre si trovava nel continenteno non ha perso l’occasione di sottolineare come l’Occidente (in generale, non lanello specifico) sia un partner inaffidabile rispetto alla. Questo lavoro di accreditarsi come riferimento (quasi esclusivo) è parte ...

