Sbarchi a raffica e Viminale immobile: cosa c'è dietro l'emergenza migranti (Di venerdì 29 luglio 2022) L'Italia senza un governo nella stagione più calda sul fronte immigrazione. Ma nei mesi scorsi la Lamorgese cosa ha fatto per prevenire la nuova ondata? Nulla Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) L'Italia senza un governo nella stagione più calda sul fronte immigrazione. Ma nei mesi scorsi la Lamorgeseha fatto per prevenire la nuova ondata? Nulla

