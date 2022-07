“Sassuolo alle corde, Raspadori ha fatto la scelta” (Di venerdì 29 luglio 2022) Giacomo Raspadori spinge per diventare un giocatore del Napoli, chiede la cessione al Sassuolo, ha l’accordo economico col Napoli. L’amministratore delegato del Sassuolo ha fatto sapere che il Napoli ha chiesto Raspadori, con De Laurentiis che ha già fatto un’offerta che si avvicina molto alle richieste del club emiliano. I neroverdi hanno provato a puntare al rinnovo con sensibile aumento dell’ingaggio, ma oramai la scelta del giocatore è stato fatta. Secondo quanto fa sapere Francesco Romano di Le Bombe di Vlad, e produttore esecutivo di Mediaset, c’è già un accordo economico tra il Napoli e Raspadori. Si parla di cifre importanti: 2,5 milioni di euro più 500 Mila euro di bonus. Ma Romano fa sapere che oramai il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 29 luglio 2022) Giacomospinge per diventare un giocatore del Napoli, chiede la cessione al, ha l’accordo economico col Napoli. L’amministratore delegato delhasapere che il Napoli ha chiesto, con De Laurentiis che ha giàun’offerta che si avvicina moltorichieste del club emiliano. I neroverdi hanno provato a puntare al rinnovo con sensibile aumento dell’ingaggio, ma oramai ladel giocatore è stato fatta. Secondo quanto fa sapere Francesco Romano di Le Bombe di Vlad, e produttore esecutivo di Mediaset, c’è già un accordo economico tra il Napoli e. Si parla di cifre importanti: 2,5 milioni di euro più 500 Mila euro di bonus. Ma Romano fa sapere che oramai il ...

