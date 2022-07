Sardegna, tragedia a La Maddalena: una turista cinese di 23 anni muore annegata (Di venerdì 29 luglio 2022) Il suo corpo è stato visto galleggiare nelle acque di Cala Corsara dall’equipaggio di una barca che ha subito dato l’allarme. Una turista cinese di 23 anni è morta nelle acque de La Maddalena, a Nord della Sardegna. Quando sono arrivati i soccorsi e i militari della Capitaneria di porto all’isola di Spargi, parte dell’arcipelago, la ragazza era già deceduta. Sono state avviate indagini che dovranno ripercorrere le ultime ore della ragazza. La vittima, secondo le prime informazioni, era residente a Londra. su Open Leggi anche: tragedia sul lago di Como: si tuffa con gli amici e viene inghiottito dalle acque, morto un 28enne Viterbo, bambino di 4 anni muore annegato in piscina: la Procura avvia una indagine Bimbo annegato in piscina in ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Il suo corpo è stato visto galleggiare nelle acque di Cala Corsara dall’equipaggio di una barca che ha subito dato l’allarme. Unadi 23è morta nelle acque de La, a Nord della. Quando sono arrivati i soccorsi e i militari della Capitaneria di porto all’isola di Spargi, parte dell’arcipelago, la ragazza era già deceduta. Sono state avviate indagini che dovranno ripercorrere le ultime ore della ragazza. La vittima, secondo le prime informazioni, era residente a Londra. su Open Leggi anche:sul lago di Como: si tuffa con gli amici e viene inghiottito dalle acque, morto un 28enne Viterbo, bambino di 4annegato in piscina: la Procura avvia una indagine Bimbo annegato in piscina in ...

SkyLaGatta : RIP?? E' deceduto nel suo box Korona Klaudius, dopo aver partecipato alla gara di salto ostacoli 115 disputata alle… - VivMilano : RT @mariobianchi18: Il #28luglio dal 2007 è la Giornata Europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi, in memoria di tutte le vi… - infoitinterno : Tragedia in Sardegna - ginugiola : RT @mariobianchi18: Il #28luglio dal 2007 è la Giornata Europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi, in memoria di tutte le vi… - lagazzettato : Tragedia in Sardegna, anziana torinese muore mentre fa il bagno -

Rischio di morte sul lavoro, l'Abruzzo è in zona gialla ... la tragedia delle morti sul lavoro nel nostro Paese non conosce la parola "fine". Anzi la ... In zona bianca: Sardegna, Basilicata, Liguria e Friuli Venezia Giulia. (In allegato e sul sito www. Malore mentre fa il bagno: donna muore in Sardegna È morta la turista di 87 anni, di Torino, in vacanza in Sardegna, suo paese d'origine. Come riportano i colleghi di Prima Torino , la tragedia è avvenuta nella giornata di mercoledì 27 luglio 2022, ... Open Commemorazione incendio Curraggia, in Sardegna avvenuto 39 anni fa Alcuni anni dopo l’incendio che nel 1983 divampò nelle colline intorno a Tempio Pausania, distruggendo oltre 18.000 ettari e causando nove vittime tra i volontari che lottarono per spegnere le fiamme, ... Tragedia in Sardegna Tragedia in Sardegna. Il giovane lavorava per una ditta impegnata nelle campagne di Santu Lussurgiu, nell’Oristanese. Il giovane di Alà dei sardi (Sassari) lavorava per una ditta del suo paese impegna ... ... ladelle morti sul lavoro nel nostro Paese non conosce la parola "fine". Anzi la ... In zona bianca:, Basilicata, Liguria e Friuli Venezia Giulia. (In allegato e sul sito www.È morta la turista di 87 anni, di Torino, in vacanza in, suo paese d'origine. Come riportano i colleghi di Prima Torino , laè avvenuta nella giornata di mercoledì 27 luglio 2022, ... Sardegna, tragedia a La Maddalena: una turista cinese di 23 anni muore annegata Alcuni anni dopo l’incendio che nel 1983 divampò nelle colline intorno a Tempio Pausania, distruggendo oltre 18.000 ettari e causando nove vittime tra i volontari che lottarono per spegnere le fiamme, ...Tragedia in Sardegna. Il giovane lavorava per una ditta impegnata nelle campagne di Santu Lussurgiu, nell’Oristanese. Il giovane di Alà dei sardi (Sassari) lavorava per una ditta del suo paese impegna ...