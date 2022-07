Sanità, l'allarme dei medici: 'Senza risposte dalla politica, sarà sciopero a oltranza' (Di venerdì 29 luglio 2022) "Se non avremo risposte dal nuovo governo ci saranno scioperi e sospensioni del servizio. Come sistema sanitario c'è uno stato di emergenza: sono molto preoccupato di non arrivare a fine anno con un ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 luglio 2022) "Se non avremodal nuovo governo ci saranno scioperi e sospensioni del servizio. Come sistema sanitario c'è uno stato di emergenza: sono molto preoccupato di non arrivare a fine anno con un ...

CRToscana : Il grido di allarme di medici e volontari. Ascoltate in Commissione Sanità l’Intersindacale medica, veterinaria e s… - PoliticaNewsNow : Galli (Lega): 'In Commissione Sanità il rinnovato grido d'allarme del Terzo Settore' - Ste2566 : 'Allarme in Ghana per il primo focolaio nel Paese della malattia da virus Marburg - cassinonotizie : Un grido d'allarme ma anche un appello a fare di più. Carmine Di Mambro chiede interventi mirati per utenti e perso… - RivettiLaura : RT @PFiamingo: Sanità nel Vibonese, l'allarme di un medico: 'Una mangiatoia a spese dei malati' -

