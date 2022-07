Sangue, il tour di Avis sulle spiagge della Versilia: le donazioni non vanno in vacanza (Di venerdì 29 luglio 2022) tour di Avis negli stabilimenti balneari della Versilia con l’evento “#Avisalmare2022”, promosso da Avis Zonale Versilia, con la collaborazione dell’Associazione Balneari di Lido di Camaiore, Associazione Balneari di Viareggio, Consorzio Marina di Levante: iniziato il 20 luglio, proseguirà anche nel mese di agosto. Nei bagni di Lido di Camaiore e Viareggio, Avis, attraverso uno stand, fornirà informazioni sulle modalità di donazione del Sangue. Previsti anche momenti di animazione per i più piccoli dalle 16 alle 19 con “Le avventure di Capitan Avis”. “La donazione di Sangue e di plasma è un elemento imprescindibile: dagli interventi chirurgici d’emergenza ai trapianti d’organo, fino ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 29 luglio 2022)dinegli stabilimenti balnearicon l’evento “#almare2022”, promosso daZonale, con la collaborazione dell’Associazione Balneari di Lido di Camaiore, Associazione Balneari di Viareggio, Consorzio Marina di Levante: iniziato il 20 luglio, proseguirà anche nel mese di agosto. Nei bagni di Lido di Camaiore e Viareggio,, attraverso uno stand, fornirà informazionimodalità di donazione del. Previsti anche momenti di animazione per i più piccoli dalle 16 alle 19 con “Le avventure di Capitan”. “La donazione die di plasma è un elemento imprescindibile: dagli interventi chirurgici d’emergenza ai trapianti d’organo, fino ...

