Sampdoria, Sky: “È fatta per il ritorno di Djuricic” (Di venerdì 29 luglio 2022) Sampdoria Djuricic- La Sampdoria continua il suo ritiro, oggi lavoro estenuante per gli uomini di Giampaolo che vuole trovare la condizione top dei suoi giocatori. Nel frattempo la dirigenza Lanna lavora attentamente sul mercato in entrata. La Sampdoria continua il suo mercato in entrata, dopo la sfuriata in conferenza di Giampaolo qualche settimana fa. Oggi, a sorpresa secondo quando riportato da SkySport i Blucerchiati hanno chiuso per un colpo a parametro zero. Si tratta di: Filip Djuricic, l’ex Sassuolo aveva lasciato gli Emiliani dopo il mancato rinnovo del contratto. Colpo a sorpresa per la Sampdoria, il mister Blucerchiato l’ha chiesto fortemente ritenendolo un giocatore valido per il suo modulo. A sorpresa arriva alla sua coorte, perchè nelle scorse settimane l’ex Benevento ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro, oggi lavoro estenuante per gli uomini di Giampaolo che vuole trovare la condizione top dei suoi giocatori. Nel frattempo la dirigenza Lanna lavora attentamente sul mercato in entrata. Lacontinua il suo mercato in entrata, dopo la sfuriata in conferenza di Giampaolo qualche settimana fa. Oggi, a sorpresa secondo quando riportato da SkySport i Blucerchiati hanno chiuso per un colpo a parametro zero. Si tratta di: Filip, l’ex Sassuolo aveva lasciato gli Emiliani dopo il mancato rinnovo del contratto. Colpo a sorpresa per la, il mister Blucerchiato l’ha chiesto fortemente ritenendolo un giocatore valido per il suo modulo. A sorpresa arriva alla sua coorte, perchè nelle scorse settimane l’ex Benevento ...

