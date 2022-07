“Salta su”, in Emilia-Romagna i ragazzi vanno a scuola gratis coi mezzi pubblici: il progetto della Regione rifinanziato con venti milioni (Di venerdì 29 luglio 2022) In Emilia-Romagna, il prossimo anno scolastico, gli studenti di elementari, medie e superiori andranno a scuola gratis. Grazie all’investimento di venti milioni di euro da parte della giunta regionale, attraverso la piattaforma online “Salta su” bambini e ragazzi potranno ottenere abbonamenti per bus e treni regionali senza spendere un centesimo. Anzi, gli alunni delle primarie residenti nelle città sede di servizio urbano (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Ferrara, Bologna, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena e Granarolo dell’Emilia, Imola, Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini) riceveranno l’abbonamento direttamente nella cassetta della posta di casa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) In, il prossimo anno scolastico, gli studenti di elementari, medie e superiori andranno a. Grazie all’investimento didi euro da partegiunta regionale, attraverso la piattaforma online “su” bambini epotranno ottenere abbonamenti per bus e treni regionali senza spendere un centesimo. Anzi, gli alunni delle primarie residenti nelle città sede di servizio urbano (Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Carpi, Ferrara, Bologna, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena e Granarolo dell’, Imola, Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini) riceveranno l’abbonamento direttamente nella cassettaposta di casa. ...

