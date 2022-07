Rovetta attende la Presolana Race | 50 km di spettacolo | 300 al via | in gara i big

(Di venerdì 29 luglio 2022) Mountain bike Domenica 31 luglio è in programma la kermesse per la prima volta in Alta Valle: partenza e arrivo nella località seriana sul tracciato disegnato da Marzio Deho. Attesi Johnny Cattaneo e Simona Mazzucotelli.

L'Eco di Bergamo

L'alta Valle Seriana. Cinquanta km da percorrere, quasi 300 atleti al via . È tutto pronto per la prima Presolana Race di mountain bike, domenica 31 luglio a, dove saranno collocati la partenza e il