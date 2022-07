Rottamazione ter e Saldo e Stralcio 2021: 8 agosto ultimo termine pagamento (Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora qualche giorno per pagare le rate della Rottamazione ter e del Saldo e Stralcio, originariamente in scadenza nel 2021 e prorogate per la pace fiscale. Il termine, stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022), è fissato al 31 luglio 2022 ma, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro e non oltre il prossimo 8 agosto. Rottamazione ter e Saldo e Stralcio, i nuovi termini La pace fiscale introdotta con il Decreto Sostegni Ter riguarda i contribuenti che sono rimasti indietro con il pagamento delle rate della Rottamazione ter e del Saldo e ... Leggi su fmag (Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora qualche giorno per pagare le rate dellater e del, originariamente in scadenza nele prorogate per la pace fiscale. Il, stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022), è fissato al 31 luglio 2022 ma, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro e non oltre il prossimo 8ter e, i nuovi termini La pace fiscale introdotta con il Decreto Sostegni Ter riguarda i contribuenti che sono rimasti indietro con ildelle rate dellater e dele ...

Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Ancora qualche giorno per pagare le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza… - studio_pirola : #Fisco: con un comunicato rilasciato in data odierna, l’Agenzia Entrate-Riscossione rammenta che l’8 agosto p.v. sc… - Gazzettadmilano : Ancora qualche giorno per pagare le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scade… - GazzettAvellino : Fisco, entro 8 agosto pagamento rate rottamazione ter e saldo e stralcio. - GazzettaSalerno : Fisco, entro 8 agosto pagamento rate rottamazione ter e saldo e stralcio. -