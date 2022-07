Ronaldo: una concorrente per il Chelsea (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Manchester United aspetta soluzioni da Jorge Mendes per Cristiano Ronaldo, ma secondo il The Sun, oltre al Chelsea si sta facendo sempre... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Manchester United aspetta soluzioni da Jorge Mendes per Cristiano, ma secondo il The Sun, oltre alsi sta facendo sempre...

sportli26181512 : Ronaldo: una concorrente per il Chelsea: Il Manchester United aspetta soluzioni da Jorge Mendes per Cristiano Ronal… - ferry670 : Spero tanto che tu abbia ragione , anche ronaldo era una bestia e si è visto come è andata a finire per me è stata… - Tiarossi2 : @mattedinho2 Che squadra, cancelo ,spina ,ronaldo senza contare contare altri Che avevano fatto una partita strepitosa - hortominnesota : @asiiiaaaaaa Che poi allegri voleva il rinnovo di Dybala, era una delle cose che aveva chiesto per tornare insieme… - MarcoVioli5 : A lungo seguito dalla #ASRoma prima di virare decisamente su #Dybala, #CristianoRonaldo torna a casa: secondo quant… -