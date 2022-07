Ronaldo si sfoga: «Impossibile non parlare di me un giorno, la stampa non farebbe soldi» (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo le minacce degli ultras dell’Atletico Madrid, che non vogliono vedere nella loro squadra l’attaccante portoghese, è stato lo stesso Cristiano Ronaldo ha rispondere. Lo ha fatto commentando un post su Instagram di un suo fan: “È Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi. Se non mentono non possono attirare l’attenzione della gente: continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HD (@cristianoRonaldoish) Non è finita: il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha lanciato un messaggio chiaro al portoghese. Durante la presentazione di Molina, Cerezo ha dichiarato: “Con ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo le minacce degli ultras dell’Atletico Madrid, che non vogliono vedere nella loro squadra l’attaccante portoghese, è stato lo stesso Cristianoha rispondere. Lo ha fatto commentando un post su Instagram di un suo fan: “Ènondi me un, altrimenti lanon. Se non mentono non possono attirare l’attenzione della gente: continuate così, magari unavrete delle notizie giuste”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HD (@cristianoish) Non è finita: il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha lanciato un messaggio chiaro al portoghese. Durante la presentazione di Molina, Cerezo ha dichiarato: “Con ...

napolista : #Ronaldo si sfoga: «Impossibile non parlare di me un giorno, la stampa non farebbe soldi» La risposta sui social d… - sportli26181512 : Cristiano Ronaldo si sfoga su Instagram e tratta con lo Sporting Lisbona: L'attaccante portoghese ha commentato un… -