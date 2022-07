Ronaldo: «Senza mentire su di me, la stampa non farebbe soldi» (Di venerdì 29 luglio 2022) «Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi. Se non mentono non possono attirare l’attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste»: lo scrive Cristiano Ronaldo in risposta ad una pagina su Instagram che aveva pubblicato alcune indiscrezioni riguardanti il suo futuro, quantomai in bilico. La star portoghese, infatti, com’è oramai noto, avrebbe chiesto la cessione al Manchester United con l’ambizione di giocare la prossima Champions League. Su di lui – s’è letto sui vari organi di informazione – ci sono le attenzioni dell’Atletico, del Chelsea, del Bayern e anche del Napoli di De Laurenitiis. Il suo prossimo club è ancora un mistero, ma intanto Cr7 non le manda a dire. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) «Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti lanon. Se non mentono non possono attirare l’attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste»: lo scrive Cristianoin risposta ad una pagina su Instagram che aveva pubblicato alcune indiscrezioni riguardanti il suo futuro, quantomai in bilico. La star portoghese, infatti, com’è oramai noto, avrebbe chiesto la cessione al Manchester United con l’ambizione di giocare la prossima Champions League. Su di lui – s’è letto sui vari organi di informazione – ci sono le attenzioni dell’Atletico, del Chelsea, del Bayern e anche del Napoli di De Laurenitiis. Il suo prossimo club è ancora un mistero, ma intanto Cr7 non le manda a dire. L'articolo ilNapolista.

