Ronaldo contro la stampa mondiale: parole forti su Instagram (Di venerdì 29 luglio 2022) In questi ultimi mesi in Inghilterra non si è fatto altro che parlare del futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese ha più volte manifestato la sua volontà di giocare la Champions League e perciò ha ribadito sia alla società che a Ten Hag la sua volontà di abbandonare Manchester. Jorge Mendes è al lavoro per trovare la sistemazione più adatta al suo assistito ma il compito non è affatto facile. Infatti l’ingaggio esorbitante ostacola molte squadre che si sono fatte avanti per lui, dall’Atletico Madrid allo Sporting Lisbona, e molti parlano anche di una suggestione Napoli. Ronaldo futuro Intanto sotto un post Instagram che parlava del suo futuro, Cristiano Ronaldo in persona ha voluto commentare criticando aspramente la stampa mondiale che, secondo il suo punto di vista, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) In questi ultimi mesi in Inghilterra non si è fatto altro che parlare del futuro di Cristiano. L’asso portoghese ha più volte manifestato la sua volontà di giocare la Champions League e perciò ha ribadito sia alla società che a Ten Hag la sua volontà di abbandonare Manchester. Jorge Mendes è al lavoro per trovare la sistemazione più adatta al suo assistito ma il compito non è affatto facile. Infatti l’ingaggio esorbitante ostacola molte squadre che si sono fatte avanti per lui, dall’Atletico Madrid allo Sporting Lisbona, e molti parlano anche di una suggestione Napoli.futuro Intanto sotto un postche parlava del suo futuro, Cristianoin persona ha voluto commentare criticando aspramente lache, secondo il suo punto di vista, ...

gippu1 : 25 anni fa iniziava la stagione 1997-98 di #Ronaldo. In 25 anni non s'è più visto un impatto così devastante di un… - sscalcionapoli1 : Ronaldo si scaglia contro i giornalisti: “Senza menzogne su di me non fate soldi” - sportmediaset : CR7 contro la stampa: 'Se non mentono non possono attirare l'attenzione' #ronaldo #stampa #sportmediaset - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Cristiano Ronaldo contro la stampa: 'Senza menzogne su di me non fate soldi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Cristiano Ronaldo contro la stampa: 'Senza menzogne su di me non fate soldi' -