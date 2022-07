Romeo passa al contrattacco: “Sinistra nervosa, solo bugie e fango per fermarci” (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli attacchi della Sinistra, preventivati e a cui rispondere «con calma e con la verità delle nostre posizioni». La voglia di «riportare il centrodestra al governo dopo 11 anni». La Flat tax, la riforma del reddito di cittadinanza e tanto altro. Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega e delegato del Carroccio - con Armando Siri - al tavolo programmatico del centrodestra, si lancia nella campagna elettorale ed è convinto di poter riconquistare i leghisti delusi dalla crisi: «A volerla non siamo stati noi. E andare avanti coi 5 stelle non era più possibile».Presidente Romeo, si aspettava un accordo così rapido nel centrodestra su premiership e collegi? «Sicuramente non se lo aspettava la Sinistra, a giudicare dal nervosismo per la nostra unità d'intenti. Ora, risolta quella che io definisco la parte meno ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli attacchi della, preventivati e a cui rispondere «con calma e con la verità delle nostre posizioni». La voglia di «riportare il centrodestra al governo dopo 11 anni». La Flat tax, la riforma del reddito di cittadinanza e tanto altro. Massimiliano, presidente dei senatori della Lega e delegato del Carroccio - con Armando Siri - al tavolo programmatico del centrodestra, si lancia nella campagna elettorale ed è convinto di poter riconquistare i leghisti delusi dalla crisi: «A volerla non siamo stati noi. E andare avanti coi 5 stelle non era più possibile».Presidente, si aspettava un accordo così rapido nel centrodestra su premiership e collegi? «Sicuramente non se lo aspettava la, a giudicare dal nervosismo per la nostra unità d'intenti. Ora, risolta quella che io definisco la parte meno ...

didinadivina : @Gianni78605577 @RicRicciardi E appena #Ricciardi prova a rivendicare i successi ottenuti dal movimento 5 stelle, l… - RubertiSimone : Puoi lucchettarti e bloccare quanto vuoi...ma volete credere ad una verità che vi siete fatti voi e che non esiste.… - tonynegro88 : @InterVictims @GoalItalia Anche questo era da evitare? #Romeo ex arbitro, all’Inter come Team Manager (non un ruolo… - Malcontenta1 : Oddio ma quindi oggi c'è la prima di Première cioè siamo già al 23 luglio ricordo che guardavo a questa data come u… - pusanplahovic : @romeoagresti @sergiociv Romeo quella faccina dimostra tenerezza,la stessa che volevi avere nel sedere della tizia… -