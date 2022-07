Roma vicina al colpo Wijnaldum: cosa manca per chiudere (Di venerdì 29 luglio 2022) La Roma sul mercato è scatenata. Infatti dopo aver ufficializzato in grande stile Paulo Dybala, Josè Mourinho starebbe spingendo per un altro super colpo. Stiamo parlando di Georgino Wijnaldum, centrocampista di proprietà del Paris Saint-Germain. L’affare con il club parigino, spiega SportItalia, procede a gonfie vele. Wijnaldum, Roma, Calciomercato Infatti secondo quanto riportato da SportItalia, il tecnico portoghese starebbe spingendo per avere il centrocampista olandese il prima possibile, già a partire dalla prossima settimana. La trattativa tra i due club procede spedita, per chiudere la trattativa, però, restano in sospeso piccoli dettagli sulla ripartizione dello stipendio Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) Lasul mercato è scatenata. Infatti dopo aver ufficializzato in grande stile Paulo Dybala, Josè Mourinho starebbe spingendo per un altro super. Stiamo parlando di Georgino, centrocampista di proprietà del Paris Saint-Germain. L’affare con il club parigino, spiega SportItalia, procede a gonfie vele., Calciomercato Infatti secondo quanto riportato da SportItalia, il tecnico portoghese starebbe spingendo per avere il centrocampista olandese il prima possibile, già a partire dalla prossima settimana. La trattativa tra i due club procede spedita, perla trattativa, però, restano in sospeso piccoli dettagli sulla ripartizione dello stipendio

