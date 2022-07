Roma | va al parco giochi e si masturba davanti a mamme e bambini | arrestato maniaco seriale

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il suo era diventato ormai un vizio. Andare nei luoghi pubblici ersi, incurante dell’eventuale presenza di. Ma stavolta all’uomo, un 38enneno con precedenti, è andata male. Gli atti osceni aldi Colle Oppio Ieri mattina intorno alle 8:00 l’uomo si è recato in via del Monte Oppio ed è entrato neldi Colle Oppio, nell’area. Lì c’era una mamma con una bimba di appena 18 mesi. Dopo aver fissato la giovane donna, il 38enne si è accomodato su una panchina, si è abbassato i pantaloni e ha cominciato a toccarsi le parti intime. La donna, incredula, è fuggita e ha chiesto aiuto al NUE 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Esquilino. I poliziotti, dopo aver ascoltato la donna, che ha descritto accuratamente l’uomo, lo hanno ...

Il 40enne si era reso protagonista in passato di altri due episodi analoghi: è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico, all'interno di ...